السعودية تسجل 61 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر:
  • واس
التاريخ:

سجّلت وزارة الصحة السعودية 61 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد " كوفيد 19 " بحسب التحديث على موقعها الرسمي لرصد حالات كورونا، وبلغ عدد الحالات النشطة 1941 حالة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الحالات المسجلة في المملكة بلغ 2463 حالة حتى الآن ، تعافت منها - ولله الحمد - 488 حالة .

وأهابت وزارة الصحة بالجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية مثل: تجنب المصافحة ومداومة غسل اليدين والبعد عن التجمعات والبقاء في منازلهم ، ضماناً لسلامتهم وصحتهم ولصحة المجتمع ، والتواصل مع 937 للرد على الاستفسارات والاستشارات بخصوص كورونا على مدار 24 ساعة .

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  • فيروس كورونا ،
  • السعودية،
  • إصابات جديدة
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