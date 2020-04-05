السعودية تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: واس

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاحد عن تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" (كوفيد 19) وذلك بحسب التحديث على موقعها الرسمي لرصد حالات كورونا ، وبلغ عدد الحالات النشطة 1880 حالة .

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الحالات المسجلة في المملكة بلغ ( 2402) حالة حتى الآن ، تعافت منها - ولله الحمد - ( 488) حالة .

وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية مثل: تجنب المصافحة ومداومة غسل اليدين والبعد عن التجمعات والبقاء في منازلهم ، ضماناً لسلامتهم وصحتهم ولصحة المجتمع ، والتواصل مع 937 للرد على الاستفسارات والاستشارات بخصوص كورونا على مدار 24 ساعة .