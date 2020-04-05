5 وفيات و85 إصابة جديدة بكورونا في مصر

المصدر: د ب أ

أعلن خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة للصحة المصرية أنه تم تسجيل 85 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا لفيروس كورونا المستجد، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج، إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقا، لافتا إلى وفاة خمسة مصريين.

وأضاف مجاهد أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 306 حالات، من ضمنهم الـ 241 متعافيا.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن نسبة المتوفين بفيروس كورونا بلغت 6ر6 % بعد تسجيل 71 حالة وفاة من إجمالي الإصابات المسجلة فى مصر، والتي بلغت 1070 حالة حتى الآن.

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت، عن خروج 25 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل بينهم ثلاثة أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 241 حالة حتى أمس.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 1070 حالة من ضمنهم 241 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و71 حالة وفاة.