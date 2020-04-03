8 وفيات و120 إصابة جديدة بكورونا في مصر

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء اليوم الجمعة عن إصابة 120 شخصا بفيروس كورونا، بينهم 3 أجانب و117 مصريًا، بينهم عائدون من الخارج، إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا.

وأشارت الوزارة في بيان إلى وفاة 8 حالات بالفيروس، بينهم أجنبي و7 مصريين.

وأشار البيان إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 985 حالة من ضمنهم 216 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 66 حالة وفاة.

وجاء في البيان "إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية".