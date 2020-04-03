الجزائر تسجل 22 وفاة و185 إصابة جديدة بوباء كورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم "الجمعة"، عن تسجيل 22 حالة وفاة من أصل 185 إصابة مؤكدة جديدة بوباء كورونا في غضون الـ24 ساعة الأخيرة.

وهي أكبر حصيلة تسجلها الجزائر في 24 ساعة، منذ اكتشاف وصول الجائحة إليها في فبراير الماضي.

وذكر جمال فورار، رئيس اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تطورات جائحة كورونا، في تصريح للصحافة، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 105 حالات من إجمالي 1171 إصابة مؤكدة.

كان رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، قد حث في وقت سابق اليوم السكان على احترام قواعد الحجر الصحي، والتزام البيوت، مؤكدا أنها الوسيلة الوحيدة لمنع " تطور سلبي" لهذه الجائحة.