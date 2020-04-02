مجلس الفتوى في موريتانيا يجيز عدم أداء صلاة الجمعة بسب كورونا

المصدر: د ب أ

أفتى المجلس الأعلى للفتوى والمظالم بموريتانيا بعدم وجوب صلاة الجمعة بسبب جائحة كورونا.

وأكد المجلس في بيان أصدره ليل الأربعاء/الخميس أنه "وعياً منه بخطورة وباء كورونا، الذي يجتاح العالم، وشعوراً بجسامة المسؤولية الشرعية، واستناداً إلى الأدلة الصحيحة الصريحة، فإنه يفتي بعدم وجوب صلاة الجمعة في هذه المرحلة التي أوصى الأطباء باجتناب الاجتماع فيها".

كما أفتى المجلس كذلك بتحريم التسلل من بلد موبوء إلى بلد ليس كذلك لما فيه من التسبب في نقل العدوى، وعلى وجوب تسليم المشتبه بإصابتهم بهذا المرض أنفسهم إلى الجهات الطبية وعزلهم.

وألغت وزارة الشؤون الإسلامية صلاة الجمعة الأسبوع الماضي خشية تفشي فيروس كورونا في موريتانيا، التي سجلت 6 حالات إصابة مؤكدة منها حالة وفاة واحدة لفرنسية من أصل موريتاني.