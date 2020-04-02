ارتفاع عدد وفيات كورونا في المغرب إلى 39 والإصابات إلى 654

المصدر: رويترز

أعلنت وزارة الصحة المغربية مساء أمس الأربعاء ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 654 مصابا.

وأضافت الوزارة أنه تم استبعاد 2691 حالة جاءت نتائج تحليلها سلبية، كما ارتفع عدد الوفيات في المغرب إلى 39 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة أن أعمار المصابين بالفيروس في البلاد تتراوح بين شهرين و96 عاما، وأن عدد حالات الشفاء يبلغ 26 حالة.

واتخذ المغرب إجراءات مبكرة لاحتواء تفشي الفيروس، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية كجائحة من بينها إغلاق المدارس ووقف جميع الأنشطة الثقافية والرياضية وحظر التجمعات وإغلاق المجال الجوي المغربي. كما فرضت البلاد حالة الطوارئ الصحية في 20 مارس على أن تمتد إلى 20 أبريل.