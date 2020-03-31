الكويت تعلن ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 289 حالة

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء تسجيل 23 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 289 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، في المؤتمر الصحفي اليومي الـ26، إن 13 إصابة دخلت العناية المركزة، بينهم ثلاث حالات حرجة.

وأوضح أن 216 إصابة تتلقى الرعاية الطبية والصحية في أحد المستشفيات، مشيراً إلى خروج 911 حالة من الحجر الصحي.

وكان وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن في وقت سابق اليوم شفاء حالة واحدة لسيدة كويتية تبلغ من العمر 82 عاماً، ليصل مجموع المتعافين من الفيروس إلى 73 حالة.