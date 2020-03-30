لبنان يسجل 446 إصابة بكورونا والوفيات إلى 11

المصدر: د ب أ

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في لبنان اليوم الاثنين إلى 446 حالة، بزيادة 8 إصابات عن يوم أمس، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 11.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي أن عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، إضافة إلى المختبرات الخاصة، بلغت 446 حالة بزيادة 8 حالات عن يوم أمس.

وأضاف التقرير أنه تم تسجيل حالة وفاة في مستشفى الحريري الحكومي الجامعي لمريضة في العقد الثامن من العمر، تعاني من أمراض مزمنة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 11 .

ووفقا للسلطات اللبنانية، ارتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 32 حالة.

ويقوم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام بتسيير دوريات وتنفيذ انتشار على الطرقات الداخلية في مختلف المناطق اللبنانية بهدف تطبيق مقررات مجلس الوزراء القاضية بالتزام جميع المواطنين حالة التعبئة العامة والبقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى.