سوريا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم الأحد عن أول حالة وفاة في البلاد بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة السورية عبر صفحات على مواقع التواصل أن " سيدة توفيت فور دخولها إلى المشفى بحالة إسعاف تبين بعد إجراء الاختبار أنها حاملة لفيروس كورونا ".

كان مجلس الوزراء السوري قد قرر في وقت سابق من اليوم الاحد حظر التجول بين المحافظات اعتباراً من السادسة من مساء بعد غد الثلاثاء وحتى 16 ابريل المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن ذلك جاء بعد أن أجرى مجلس الوزراء تقييما للإجراءات الحكومية المتخذة للتصدي لوباء كورونا المستجد وحصر أي انتشار للفيروس.

على صعيد آخر، دخل حيز التنفيذ عند الساعة الثانية ظهراً وحتى إشعار آخر قرار منع تنقل المواطنين بين مراكز المحافظات وجميع المناطق والأرياف في جميع الأوقات لغير المصرح لهم والذي أقره الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لوباء كورونا.

يشار إلى أن القرار يقضي بمنع الحركة بين كل محافظة وأريافها وليس بين المحافظات.

كانت سورية قد اعلنت عن خمس اصابات بفيروس كورونا.