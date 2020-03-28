الحبس 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه لمروجي شائعات كورونا في مصر

المصدر: د ب أ

أعلنت النيابة العامة المصرية، اليوم السبت، أنها ستعاقب مروجي الشائعات والبيانات والأخبار الكاذبة حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالحبس وغرامة قدرها 20 ألف جنيه، حسبما أفادت الهيئة الوطنية للإعلام.

وناشدت النيابة، في بيان أصدرته اليوم، المجتمع بأسره بضرورة توخي الدقة في المتداول من الأخبار والبيانات وضرورة التبين من صحتها عبر مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار والبيانات الكاذبة أو نشرها وإعادة تداولها والتي تلحق الضرر بالمصلحة العامة.

وأكدت النيابة أنها لن تتوانى في تطبيق القانون ردعا لكل مخالف وحفاظا على المجتمع من مغبة ذلك الجرم وما يتبعه من آثار سلبية تطال جموع الشعب.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية أعلنت، مساء أمس الجمعة، تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 6 وفيات جديدة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد المصابين في مصر حتى أمس الجمعة بلغ 536 حالة إصابة، فضلا عن 30 حالة وفاة.