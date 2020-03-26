ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في غزة إلى 9 حالات

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة في غزة مساء الأربعاء ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في القطاع إلى تسع حالات بعد اكتشاف 7 إصابات جديدة.

وذكر بيان صادر عن الوزارة تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، أن الإصابات الجديدة ممن خالطوا الحالتين السابقتين ، اللتين أعلن عنهما يوم السبت الماضي ، وهم من رجال الأمن الذين كانوا خاضعين للحجر في مركز الحجر ذاته.

وأضاف البيان أن المصابين "لازالوا في الحجر ولم يغادروه و لم يختلطوا بأحد خارج المركز ونؤكد بصورة قاطعة أنه لم يتم تسجيل أي حالة من داخل القطاع وأن ما تم اكتشافه كان في أحد مراكز الحجر".

وفي وقت سابق أعلنت الحكومة الفلسطينية عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية لسيدة في الستينيات من عمرها من قرية في قضاء القدس.

