محكمة مصرية تصدر أحكاماً بحق 7 متهمين في قضية إرهاب

المصدر: د ب أ

أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في مصر اليوم الاربعاء أحكاما بالمؤبد والمشدد للمتهمين في القضية المعروفة بـ "خلية داعش الجيزة".

وقضت المحكمة المنعقدة بمجمع محاكم طرة اليوم بالمؤبد لثلاثة متهمين، والمشدد 15 سنة لأربعة آخرين لاعتناقهم "أفكار تنظيم ارهابي والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها".

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بعدما كشفت التحقيقات عن قيام "قائد الخلية بإعداد برنامج فكرى وإمداد باقي المتهمين بالمطبوعات والإصدارات الداعمة لأفكاره التكفيرية وعقد لقاءات تنظيمية لهم ببعض المساجد ".