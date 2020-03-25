مجلس السيادة السوداني ينعى وزير الدفاع

المصدر: د ب أ

أعلن مجلس السيادة السوداني رسميا وفاة وزير الدفاع الفريق أول ركن جمال عمر محمد إبراهيم، وذلك في دولة جنوب السودان.

وأصدر المجلس بيانا، نقلته وكالة السودان للأنباء (سونا)، جاء فيه :"يحتسب السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة والنائب الأول لرئيس المجلس وأعضاء المجلس عند الله تعالى وزير الدفاع الفريق أول ركن جمال عمر محمد إبراهيم الذي اختاره الله تعالى إلى جواره فجر اليوم (الأربعاء) بعاصمة دولة جنوب السودان شهيدا وهو يدافع ويكافح من أجل استقرار السودان وسلامته وعزته".

وكانت وسائل إعلام محلية سودانية أشارت إلى أن سبب الوفاة هو تعرض الوزير لأزمة قلبية.