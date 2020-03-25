تونس تبدأ تجارب سريرية باستخدام الكلوروكين لعلاج كورونا

المصدر: د ب أ

بدأ أطباء تونسيون في استخدام دواء "الكلوروكين" مع أدوية أخرى في تجارب سريرية لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وقال مدير الرعاية الصحية شكري حمودة لوكالة الأنباء التونسية اليوم الثلاثاء إن علماء وباحثين في تونس ضبطوا طريقة استخدام "الكلوروكين" مع إضافة أدوية أخرى له في إطار علاج المصابين بالفيروس.

وأضاف حمودة إن إجراء أول التجارب السريرية في تونس ينطبق مع ما قامت به بلدان متقدمة في اطار مكافحة وباء "كوفيد 19" وأن الادارة العامة للرعاية الصحية الأساسية اقتنت الكميات اللازمة من دواء "الكلوروكين".

وسجلت تونس حتى اليوم 114 حالة مؤكدة بفيروس كورونا وثلاث وفيات.