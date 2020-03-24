ارتفاع عدد المصابين بكورونا في المغرب إلى 143 شخصاً

المصدر: رويترز

أعلنت وزارة الصحة المغربية أمس الإثنين تسجيل 28 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي بالبلاد إلى 143.

وقال محمد اليوبي مدير الأوبئة والأمراض بوزارة الصحة في تصريحات صحفية نشرتها وكالة المغرب العربي للأنباء إن عدد المتوفين بلغ أربعة بينما تعافى خمسة أشخاص.

كما أضاف أن الدارالبيضاء سطات تتصدر المناطق المتضررة بتسجيل 34 حالة تليها الرباط سلا القنيطرة ( 32 حالة) ثم مراكش آسفي وتسجل 15 حالة.

ودعت وزارة الصحة المغاربة " إلى الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية".