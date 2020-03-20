فلسطين تعلن شفاء 17 مصابا بفيروس كورونا

المصدر: رويترز

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة عن شفاء 17 مصابا بفيروس كورونا مشيرة إلى أنهم من بين الحالات الأولى التي تم تشخيصها بالمرض في الضفة الغربية.

وقالت مي كيلة في مؤتمر صحفي في رام الله " أهنأ أحبتنا المرضى وذويهم وعموم أبناء شعبنا عموما بشفاء 17 مصابا بفيروس كورونا الذين كانوا في العزل في فندق أنجل في بيت لحم".

وأضافت الوزيرة أنه تم التأكد من خلو 19 شخصا من المخالطين للمصابين كان يشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا وكانوا في الحجر الصحي أيضا.

وأوضحت الوزيرة أنه سيتم السماح للمرضى الذين أعلن عن شفائهم من المخالطين بالعودة إلى منازلهم شرط أن يضعوا أنفسهم في الحجر المنزلي 14 يوما وذلك تماشيا مع الإجراءات الطبية المعمول بها عالميا.

وذكرت وزيرة الصحة أنه جرى رصد حالة إصابة جديدة اليوم في بلدة سلفيت بالضفة الغربية لشخص عائد من باكستان‭‭‭‭ ‬‬‬‬ليصل عدد الحالات إجمالا إلى 31 شخصا.