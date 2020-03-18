ارتفاع إصابات كورونا إلى 56 والجيش الأردني يغلق العاصمة

المصدر: د ب أ

كما أعلنت القوات المسلحة الأردنية أنه سيتم غلق العاصمة عمان وجميع محافظات المملكة.

وجاء في بيان للقوات المسلحة الأردنية، نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أنه "لن يسمح بالتنقل بين المحافظات مع الالتزام بمحدودية الحركة داخل المحافظات إلا للضرورة القصوى اعتباراً من الساعة السابعة صباحاً يوم غد الخميس، حتى إشعار آخر".

واستثنى البيان "الأشخاص المصرح لهم من الجهات المعنية المعروفة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية وحسب طبيعة العمل، لإدامة الحياة اليومية للمواطنين".

تأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من الإجراءات التي أعلنها الأردن بعد تسجيل 35 حالة إصابة، بينهم تسعة أجانب.