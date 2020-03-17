البحرين تتكفل بدفع فواتير الكهرباء لمدة 3 شهور

المصدر: بنا

أطلقت مملكة البحرين حزمة مالية واقتصادية للقطاع الخاص للتعامل مع تداعيات الوضع الراهن منها:

الحكومة سوف تتكفل بدفع فواتير الكهرباء لمدة 3 شهور اعتبارًا من أبريل والإعفاء من رسوم البلدية.

إعادة توجيه صندوق تمكين لدعم الشركات المتأثرة نتيجة هذا الوضع.

إعفاء المنشآت السياحية من رسوم السياحة لمدة 3 شهور اعتبارا من ابريل.

ستعمل الحكومة على إحالة قانون بصفة مستعجلة لتمويل رواتب البحرينيين في القطاع الخاص.

الحكومة سوف تتكفل بدفع فواتير الكهرباء لمدة 3 شهور اعتبارًا من أبريل والإعفاء من رسوم البلدية.

مضاعفة حجم صندوق السيولة ليصل إلى 200 مليون دينار ورفع قدرة اقراض البنوك.



4.3مليارات دينار قيمة الحزمة لدعم التداعيات الناتجة عن كورونا.

دعم الاجور فقط للمواطنين العاملين في القطاع الخاص.



الحزمة لن تؤثر على الميزانية لانها من صناديق من خارج الميزانية.



5% التي تم السماح بها هي ميزانية استثنائية وتمت بعد موافقة مجلس الوزراء.