إغلاق المساجد والمرافق الترفيهية في المغرب بسبب كورونا

المصدر: أ ف ب

عزز المغرب اليوم "الاثنين" إجراءات التصدي لانتشار وباء كورونا بإغلاق المساجد وكذا المقاهي والمطاعم وكافة المرافق الترفيهية حتى إشعار آخر.

وقالت الهيئة العليا للإفتاء في بيان إنها "تفتي بضرورة إغلاق أبواب المساجد سواء بالنسبة للصلوات الخمس أو صلاة الجمعة ابتداء من الاثنين"، مع استمرار رفع الآذان.

وجاء ذلك دقائق بعد إعلان وزارة الداخلية قراراً بإغلاق المقاهي والمطاعم والقاعات السينمائية والمسارح.

ويشمل القرار أيضا قاعات الحفلات والأندية والقاعات الرياضية والحمامات وقاعات الألعاب وملاعب القرب، بينما لن يطال الأسواق والمتاجر والمطاعم التي توفر خدمة توصيل الطلبات للمنازل.

وأعلنت الوزارة كذلك "إطلاق عملية تطهير وتعقيم واسعة لوسائل النقل العمومي عدة مرات في الأسبوع"، تخص مركبات الترامواي والحافلات وسيارات الأجرة، داعية المواطنين إلى عدم استعمال هذه الوسائل "إلا للضرورة القصوى، تفاديا للاكتظاظ وتجنبا لخلق بؤر عدوى".

واتخذ المغرب إجراءات متسارعة خلال الأيام الأخيرة للتصدي لانتشار الفيروس، الذي أصاب 29 شخصا في المملكة حتى الآن، توجت الأحد بتعليق جميع الرحلات الجوية الدولية حتى إشعار آخر.

وأعلن "الأحد" إنشاء صندوق بقيمة عشرة ملايين درهم "نحو مليار دولار" ستخصص لتغطية النفقات الطبية ودعم القطاعات الاقتصادية المتضررة من انتشار وباء كورونا المستجد.

وكان المغرب قرر منع التجمعات التي يشارك فيها أكثر من 50 شخصا وإلغاء جميع التظاهرات الرياضية والثقافية، فضلا عن تعليق الدراسة ابتداء من "الاثنين".