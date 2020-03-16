عمان تعلق تقديم الخدمات العلاجية للحالات غير المستعجلة للتركيز على كورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة بسلطنة عمان اليوم الاثنين تعليق تقديم الخدمات العلاجية للحالات غير المستعجلة، وذلك للتركيز على مكافحة كورونا.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه اعتبارا من اليوم "وحتى إشعار آخر، سيتم تعليق الخدمات العلاجية المقدمة للحالات الروتينية غير المستعجلة التي لا يؤثر تأخير المواعيد على صحتها بشكل مباشر مؤقتا".

ويشمل هذا التعليق تأجيل المواعيد الروتينية في أقسام العيادات الخارجية وأقسام العمليات، وذلك بالتنسيق مع المرضى وبما لا يؤثر على حالتهم الصحية وخطتهم العلاجية.

ولفتت إلى أن هذا الإجراء "يأتي حرصا على سلامة المرضى والمجتمع ولمكافحة وباء كورونا".

وكانت وزارة الصحة العمانية أعلنت أمس تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة إلى 22 حالة.