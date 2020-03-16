لبنان يعلن حالة الطوارئ لاحتواء فيروس كورونا

المصدر: د ب أ

أعلن لبنان حالة طوارئ صحية وطنية والتعبئة العامة أمس الأحد في محاولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد في بيان إنه سيتم إغلاق كل المنشآت العامة والخاصة فيما عدا المستشفيات والصيدليات والمخابز حتى 29 مارس.

من جانبه، قال رئيس مجلس الوزراء حسان دياب بعد اجتماع للحكومة برئاسة الرئيس ميشيل عون "نحن في حالة طوارئ صحية".

كما قررت الحكومة إغلاق مطار رفيق الحريري الدولي وجميع المرافئ الجوية والبحرية والبرية اعتبارا من يوم الأربعاء 18 مارس 2020 وحتى الأحد 29 /مارس 2020 .

وحث عون اللبنانيين على البقاء في منازلهم لاحتواء الفيروس .

يذكر أن لبنان سجل ثلاث حالات وفاة جراء فيروس كورونا و99 حالة إصابة مؤكدة.