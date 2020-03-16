المصاب بفيروس كورونا الهارب في الأردن يكشف تفاصيل مثيرة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف المصاب الهارب بفيروس كورونا في الأردن تامر السعودي تفاصيل ما حدث معه داخل العزل في مستشفى الأمير حمزة، مؤكدا على عدم هروبه.

وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة الغد الأردنية قال السعودي من داخل المستشفى انه جاء من بريطانيا يوم الأحد الماضي، وقام بعزل نفسه منذ يوم الاثنين الماضي بناء على طلب الكوادر الطبية المتواجدة بالمطار.

وأضاف انه " مساء يوم الاثنين الماضي ظهرت علينا انا والخادمة اعراض شبيهة لفيروس كورونا لنقوم بالذهاب يوم امس لاجراء الفحوصات اللازمة لتظهر النتائج مساء الامس بإصابتي وعدم إصابة الخادمة، وبعدها قام المستشفى بالاتصال بي للقدوم إليهم، لأرد انني سأحضر صباح الأحد”.

وأضاف : بعدها ذهبت للمستشفى لأجد عدم التزام أي أحد من الممرضين بإجراءات الوقاية وان الممرض المشرف علي لا يرتدي الكمامة، وبعدها ذهبت لغرفة العزل لأجد نفسي بمكان متسخ ومليء بالأتربة ولا توجد أبسط قواعد النظافة لديهم، ثم طلبت من الممرض الخروج من المستشفى وهو من قام بكبس أزرار المصعد وقال لي الله معك”.

وأكد السعودي انه عاد للمنزل بمركبته الخاصة وذهب للنوم ليتفاجأ بمداهمة الأجهزة الأمنية والقبض عليه.

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