المغرب يعلق جميع الرحلات الجوية بسبب كورونا

المصدر: أ ف ب

قرر المغرب اليوم "الأحد" تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية حتى إشعار آخر بسبب فيروس كورونا، الذي ارتفعت حصيلة المصابين به في المملكة إلى 28 شخصا في اليومين الأخيرين.

وقال بيان لوزارة الخارجية المغربية إن هذا القرار "يندرج في إطار الإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا".

وصدر هذ القرار بعد دقائق بعد إعلان وزارة الصحة تسجيل 10 إصابات جديدة بالفيروس ليرتفع العدد إلى 28 مصابا.

وارتفعت وتيرة الإصابات المسجلة بالفيروس في المغرب خلال اليومين الأخيرين بحيث سجلت 10 حالات السبت بينها واحدة طاولت وزير التجهيز والنقل عبد القادر أعمارة إثر عودته من جولة في بلدان أوروبية.

ورافق ذلك تعزيز الإجراءات الرامية للتصدي لانتشار الفيروس، إذ أعلنت السلطات بين ليل الخميس والسبت تعليق رحلات المسافرين جوا وبحرا من وإلى 28 بلدا قبل أن تقرر وقفها تماما الأحد.

كما تقرر منع التجمعات التي يشارك فيها أكثر من 50 شخصا وإلغاء جميع التظاهرات الرياضية والثقافية حتى إشعار آخر، فضلا عن تعليق الدراسة ابتداء من الاثنين.

وفي المقابل سمح لطائرات بالإقلاع صباح "الأحد" من مطارات مغربية في شكل استثنائي لنقل سياح أوروبيين نحو بلدانهم، بحسب معلومات لوكالة فرانس برس.