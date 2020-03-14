تسجيل أول إصابة بكورونا في موريتانيا

المصدر: د ب أ

أعلن وزير الصحة الموريتاني محمد نذير ولد حامد ليل الجمعة/ السبت تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في بلاده.

وأوضح ولد حامد في التلفزيون الحكومي أن أجنبيا قادما من أوروبا منذ أربعة أيام خضع لفحوص دقيقة بعد شعوره بأعراض، منها الحمى، أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأشار الوزير إلى أن المواطن الأجنبي "تم عزله فورا واتخاذ كافة الإجراءات الطبية لمعالجته واحتواء هذه الحالة الأولى من كورونا في بلادنا".

ودعا المواطنين إلى عدم القلق واتخاذ إجراءات الحيطة والوقاية التي أعلنتها الوزارة سابقا، مؤكداً أن موريتانيا قادرة على التكفل بمعالجة الإصابة بفيروس كورونا.