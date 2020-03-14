وزارة الصحة السعودية تنصح بالابتعاد عن التجمعات

المصدر: واس

نصحت وزارة الصحة السعودية أفراد المجتمع كافة، بالابتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة المغلقة ، حرصاً على تجنب عدى الإصابة بفيروسات الجهاز التنفسي مثل فيروس كورونا المستجد "كوفيد19 - covid19".

وأوضحت الصحة عبر إنفوجرافيك توعوي نشرته اليوم في حسابها الرسمي على تويتر أن الإلتزام بالإبتعاد عن التجمعات يساعد بإذن الله في عدم إنتشار الفيروس، مهيبةً بالمجتمع تجنب مصاحبة كبار السن ومن يعاني من أمراض تنفسية نهائياً للتجمعات.

وشدّدت على مراعاة تجنب المصافحة نظراً لأن اليدين تعدّ أكبر سبب في نقل العدوى، مؤكدةً أن الخروج للتجمعات ينبغي له أن يقتصر على الدواعي الضرورية فقط، داعيةً أفراد المجتمع إلى مساندة الجهود المبذولة للتصدي لهذا الفيروس والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من إنتشاره.

وأهابت بالجميع إلى التواصل مع مركز صحة 937 للرد على إستفساراتهم وتقديم الإستشارات لهم، لكل مايتعلق بفيروس كورونا الجديد وذلك على مدار الساعة، ونصحتهم بضرورة الإلتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات بإذن الله، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.