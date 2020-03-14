تونس تغلق حدودها البحرية توقياً من كورونا

المصدر: د ب أ

أعلن رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ أمس الجمعة عن غلق الحدود البحرية كليا للبلاد وغلق الحدود الجوية كليا مع إيطاليا.

وأعلن الفخفاخ عن قرارات بهدف التصدي لمخاطر تسرب فيروس كورونا المستجد، من بينها الابقاء على رحلة جوية واحدة فقط يومية مع فرنسا وأسبوعية مع اسبانيا ومصر وألمانيا وبريطانيا.

كما قرر الفخفاخ فرض الحجر الصحي على كل الوافدين على تونس وإلغاء كل التظاهرات الثقافية والمعارض وغلق المطاعم والمقاهي وفضاءات الترفيه بدءا من الساعة الرابعة ظهرا.

وبدأ سريان هذه القرارات منذ أمس ويستمر حتى يوم الرابع من أبريل.

وتمثل الإجراءات المعلنة من الحكومة مستوى المرحلة الثالثة من الوباء، غير إن الفخفاخ شدد على ضرورة الالتزام بالحجر الصحي الذاتي بشكل صارم.

وقال الفخفاخ "إن الوضع في تونس ما يزال تحت السيطرة في ظل عدد محدود من المصابين".

وأضاف الفخفاخ "تونس لا تزال في مستوى الإجراءات الثانية، وتم اتخاذ اجراءات المستوى الثالث في خطوة استباقية".

وأعلنت السلطات أمس عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 16 حالة في حين يخضع أكثر من 2200 الى اجراءات الحجر الصحي.