ارتفاع عدد الفلسطينيين المصابين بكورونا إلى 35 حالة

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة عن ارتفاع إجمالي عدد المصابين الفلسطينيين بفيروس كورونا المستجد إلى 35 إصابة جميعهم في الضفة الغربية.

وقال بيان صادر عن الوزارة إنه تم اكتشاف أربع إصابات جديدة بالفيروس جميعهم من سكان مدينة بيت لحم جراء مخالطتهم مصابين سابقين.

وذكر البيان أن المصابين بالفيروس يتوزعون بين 34 حالة في بيت لحم، وإصابة واحدة في طولكرم، فيما ينقسمون بواقع 13 أنثى و22 ذكراً.

وبحسب البيان فإن 3 من بين المصابين تقل أعمارهم عن 18 عاماً و3 أعمارهم أكثر من 60 عاماً في حين أصغر المصابين طفلة بعمر عامين من بيت لحم.

وكان تم تسجيل أول إصابات بفيروس كورونا في الضفة الغربية في الخامس من الشهر الجاري في مدينة بيت لحم.

في السياق قررت لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة منع سفر الأفراد عبر المعابر حتى إشعار آخر إلا للحالات الضرورية القصوى للحد من انتقال العدوى بفيروس كورونا.

وقررت اللجنة في بيان صحفي إلزام كافة الوافدين إلى قطاع غزة بالخضوع للحجر الإلزامي، وإغلاق المؤسسات التعليمية حتى نهاية الشهر الحالي، واستمرار تكثيف وتوسيع عمليات فحص كل من يُشتبه في إصابته بالفيروس.