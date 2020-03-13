"التحالف" يشنّ غارات على الميليشيات المدعومة من إيران

المصدر: د ب أ

إيران المليشيات الحشد الشعبي بابل الولايات المتحدةذكرت وسائل إعلام أمريكية أن غارات قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية التي تستهدف عدة مواقع ترتبط بالميليشيات المدعومة من إيران في العراق لا تزال مستمرة، وفقا لما أعلنه مسؤولون.

واستهدفت الطائرات العسكرية الأمريكية عدة قواعد عسكرية استخدمت من المليشيات المدعومة من إيران، وفقا لقناتي فوكس نيوز وسي إن إن.

وأفاد شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية فجر اليوم الجمعة أن طائرات حربية قصفت مقار لعدد من قوات الحشد الشعبي المنتشرة في قضاء جرف الصخر (45) كم شمال غربي محافظة بابل.

وأوضح الشهود أن أصوات القصف كانت عنيفة للغاية وسمعت في مناطق متفرقة من محافظة بابل.

وبحسب الشهود فإن المناطق المستهدفة ضمت قوات تابعة لحزب الله وقوات علي الأكبر وألوية 46و47 للحشد الشعبي.

وذكر الشهود أن أصوات الانفجارات أثارت الفزع والرعب بين الأهالي، حيث ارتجت المنازل وسمعت أصوات الطائرات في سماء المحافظة.

وتأتي الهجمات بعد هجوم صاروخي على قاعدة التاجي بالقرب من بغداد أسفر عن مقتل ثلاثة أفراد من قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.