السعودية تعلق إقامة المناسبات في صالات الأفراح والاستراحات والقاعات والفنادق

المصدر: البيان الإلكتروني

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية بأنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية، التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة في المملكة، في إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ومنع انتشاره، انطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد تقرر اعتبارًا من اليوم الجمعة تعليق إقامة المناسبات في صالات الأفراح أو الاستراحات أو قاعات المناسبات والفنادق، حيث تتولى إمارات المناطق متابعة تطبيق القرار، بحسب وكالة الانباء السعودية (واس).

ودعت وزارة الداخلية الجميع إلى الالتزام بتنفيذ القرار حرصًا على حماية صحة المواطنين والمقيمين، والتزامًا بالإجراءات الوقائية الاحترازية الضرورية.