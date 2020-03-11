مصر تسجل إصابة جديدة بكورونا والعدد يرتفع إلى 60

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الأربعاء تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي عدد حالات الإصابة بالبلاد إلى 60 حالة.

وأوضح، خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالة الجديدة مخالطة لحالات سابقة.

وأكد مجددا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بالفيروس بجميع المحافظات سوى ما تم الإعلان عنه.

وأشار، وفقا لما نقلته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أن "عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع إلى 27 حالة".

تجدر الإشارة إلى أن مصر كانت سجلت حالة وفاة بالفيروس لسائح ألماني.