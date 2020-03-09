القضاء المصري يصدر أحكامه بحق المتهمين بمحاولة اغتيال النائب العام

المصدر: د ب أ

قضت محكمة عسكرية مصرية اليوم الاثنين بالسجن المؤبد بحق 112 متهما والبراءة لـ 80 آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ "محاولة اغتيال النائب العام المساعد"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

وذكرت أن المحكمة عاقبت ثلاثة متهمين في نفس القضية بالسجن المشدد 15 سنة، كما عاقبت سبعة آخرين بالسجن لمدة 15 سنة والسجن 10 سنوات لـ 17 آخرين كما قضت بمعاقبة 22 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات ومعاقبة 44 آخرين بالسجن المشدد 3 سنوات ومعاقبة 6 متهمين بالسجن لمده 3 سنوات.

كان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، قد أحال 304 متهمين بالتنظيم المسمى "حسم" التابع لجماعة الإخوان "الإرهابية"، إلى النيابة العسكرية، لاتهامهم بارتكاب 14 عملية إرهابية كبرى، تضمنت ارتكاب محاولات اغتيالات لشخصيات عامة وقضائية واستهداف تمركزات أمنية شرطية. وفي المقدمة من تلك العمليات محاولات اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، والدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، والمستشار أحمد أبو الفتوح الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعملية اغتيال اللواء عادل رجائي بالقوات المسلحة.