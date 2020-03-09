السعودية تعلق السفر إلى 14 دولة لمواجهة كورونا

المصدر: واس

علقت السعودية اليوم الاثنين، سفر مواطنيها والمقيمين بالمملكة مؤقتا، إلى كل من سلطنة عمان وفرنسا وألمانيا وتركيا وإسبانيا.

كما قررت المملكة إيقاف الرحلات الجوية والبحرية بين المملكة والدول المذكورة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية في بيان: "إلحاقا لقرار حكومة المملكة العربية السعودية تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا إلى كل من الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، وجمهورية لبنان، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية كوريا الجنوبية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إيطاليا، وجمهورية العراق، صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه وفقا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره".

وأضافت "انطلاقا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد قررت حكومة المملكة تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إلى كل من سلطنة عمان، والجمهورية الفرنسية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والجمهورية التركية، ومملكة إسبانيا".

واستثنى المصدر رحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية.

وأضاف أن وزارتي الداخلية والصحة تنسقان للتعامل مع الحالات الإنسانية والاستثنائية، بما لا يخل بالتدابير الاحترازية والوقائية اللازمة.