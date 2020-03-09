السعودية.. 10 دقائق بين الأذان والإقامة و15 دقيقة لصلاة وخطبة الجمعة

المصدر: البيان الإلكتروني

وجّه وزير الشؤون الإسلامية السعودي د.عبداللطيف آل الشيخ بتقليل المدة بين الأذان والإقامة إلى 10 دقائق موقتاً، وألا تتجاوز خطبة "الجمعة" مع الصلاة 15دقيقة، وإيقاف اجراءات تفطير الصائمين، ومنع الاعتكاف، وإزالة الأطعمة والتمور من المساجد، وإزالة أكواب المياه المستعملة. تعزيزاً للإجراءات الوقائية لمواحهة فيروس كورونا "كوفيد 19" في المملكة، لصحيفة "الرياض" السعودية.

وكان قد أصدر الوزير د.عبداللطيف آل الشيخ قرارًا بتعليق الدروس العلمية، والبرامج الدعوية، والمحاضرات، والدراسة في الدور النسائية، وحلقات تحفيظ القرآن في جميع جوامع ومساجد المملكة اعتبارًا من يوم غدٍ الاثنين وحتى إشعار آخر، حرحصاً على سلامة الطلاب والطالبات ومن يرتاد بيوت الله.