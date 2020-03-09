الكويت تجدد إقامات الوافدين وهم خارج البلاد بسبب كورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية في بيان اليوم الاثنين السماح باستخراج إذن العمل وتجديد الإقامة للعاملين في القطاع الأهلي، لمن هم خارج البلاد نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها دولة الكويت والدول المجاورة من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ودعا وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي، وفقا للبيان، أصحاب العمل والشركات للتوجه إلى الهيئة العامة للقوى العاملة لاستخراج إذن العمل، ومن ثم مراجعة إدارة شؤون الإقامة التابع لها عنوان المنشأة لإنهاء إجراءات تجديد الإقامة للعاملين لديهم في القطاع الأهلي في حال وجودهم خارج البلاد على أن يكون جواز السفر صالحا ووفقا للضوابط والشروط المعمول بها في هذا الشأن.

وأوضح اللواء معرفي أنه يمكن تجديد إقامة العمالة المنزلية حال وجودهم خارج البلاد، داعيا المواطنين للتوجه إلى إدارة شؤون الإقامة التابع لها محل سكنه لإنجاز المعاملة وفق الضوابط والشروط.

وأفاد بأن وزارة الداخلية قررت، انطلاقا من حرصها على لم شمل الأسرة وتوفير الاستقرار، تجديد الإقامة للملتحقين بعائل الموجودين خارج البلاد على أن يكون جواز السفر صالحا ووفقا للضوابط والشروط المعمول بها في هذا الشأن.

ولفت الى أنه في حال وجود رب الأسرة خارج البلاد وزوجته وأولاده داخل دولة الكويت، فسيتم منحهم إقامة مؤقته وفق الضوابط والشروط المقررة.

وذكر أنه تقرر تمديد كل الزيارات مدة شهرين وتمديد إذن الغياب مدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، حسب ما يستجد من الظروف الراهنة.

وأشار إلى أن القرارات الصادرة تسري على المقيمين ممن ليس عليهم قيود أمنية من الجاليات الهندية واللبنانية والسيرلانكية والبنجلادشية والفلبينية والصينية والايرانية والسورية والمصرية والعراقية والتايلاندية والإيطالية والكورية واليابانية إضافة إلى سنغافورة وهونج كونج.