مقتل 14 شخصاً بحادثي سير في بنغلاديش

المصدر: د ب أ

أعلنت الشرطة في بنغلاديش اليوم الجمعة مقتل 14 شخصاً على الأقل في حادثي سير تضمنا 3 سيارات شرقي بنغلاديش.

وقال الضابط ارشادول حق بويان إن ثمانية أشخاص قتلوا في مكان الحادث بعدما اصطدمت حافلة صغيرة تقل 13 راكبا بشجرة وسقطت في مصرف في منطقة هابيجانغ الواقعة على بعد 120 كيلومترا شمال شرق العاصمة دكا.

وقال إن رجال الاطفاء أنقذوا أربعة أشخاص ويجري علاجهم في المستشفى.

وقبل ذلك بساعات، قُتل ستة أشخاص آخرين عندما اشتعلت النيران في حافلة صغيرة بعد اصطدامها بحافلة ركاب في منطقة براهمانباريا المجاورة.

وقال ضابط الشرطة ماينول إسلام إن رجال الإطفاء أخرجوا جثث خمسة ضحايا من داخل المركبة. فيما توفي الضحية السادسة في المستشفى.

وتم إنقاذ أربعة اشخاص من الحطام ونقلوا إلى دكا، على بعد حوالى 90 كيلو مترا، لتلقي العلاج من إصابات الحروق.

وقال إسلام يشتبه في أن السرعة الزائدة تسببت في الحوادث.