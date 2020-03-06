وقف إطلاق النار في إدلب السورية يدخل حيز التنفيذ

المصدر: د ب أ

قال نشطاء والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن وقف إطلاق النار، الذي اتفق عليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، دخل حيز التنفيذ في منطقة إدلب شمال غربي سوريا.

وأوضح المرصد السوري، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، أنه بعد وقت قصير من منتصف الليل، فإن هدوءا حذرا يسود الجبهات الرئيسية في إدلب.

وصرح ناشط يعيش في مدينة إدلب لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه بعد فترة قصيرة من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، فإن الوضع هادئ على جميع الجبهات في جميع أنحاء المدينة.

وقبل منتصف الليل بفترة قصيرة، قال نشطاء والمرصد إن الطائرات الحربية الروسية شنت غارات جنبا إلى جنب مع قصف من القوات الحكومية السورية استهدف ريف إدلب والمناطق في الريف الغربي لحماة.

وأضاف المرصد أن طائرة بدون طيار تركية ضربت مواقع القوات الحكومية السورية في ريف إدلب.

وقال المرصد إن قوات الحكومة السورية قصفت قبل منتصف الليل منطقة النيرب غربي مدينة سراقب ما أسفر عن مقتل جنديين تركيين. ولم يرد تأكيد فوري من الجانب التركي على مقتل اثنين من جنوده.