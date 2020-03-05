مصر تسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا لمصري عائد من الخارج

المصدر: رويترز

قالت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية في بيان مشترك اليوم الخميس إن مصر سجلت أول إصابة بفيروس كورونا لمواطن عاد من صربيا عبر فرنسا.

وسجلت مصر من قبل حالتين لأجنبيين تعافى أحدهما وسُمح له بمغادرة الحجر الصحي.

وجاء في البيان أن المصري، الذي يبلغ من العمر 44 عاما وأمضى 12 ساعة في فرنسا خلال رحلته، لم تظهر عليه أي أعراض لدى وصوله لكن بعد أيام قليلة توجه إلى مستشفى إثر ظهور بعض الأعراض الخفيفة عليه.

وأضاف البيان أنه "تم إجراء التحاليل المعملية له والتي جاءت إيجابية اليوم الخميس... وجاري نقله الآن إلى مستشفى العزل المخصص لتلقي الرعاية الطبية اللازمة".

وأعلنت وزارة الصحة أمس الأربعاء أنها فحصت 1904 حالات يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا لكن النتائج جاءت كلها سلبية.