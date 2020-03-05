البحرين: خروج 4 حالات من الحجر الصحي الاحترازي

المصدر: بنا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية خروج 4 حالات من الحجر الصحي الاحترازي بعد استكمالهم لفترة الحجر اللازمة لهم لمدة 14 يوما، وإجراء كافة الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا (كوفيد 19) قبل خروجهم من الحجر الاحترازي، ليصل بذلك عدد الذين خرجوا من الحجر الصحي 24 شخصاً بعد خروج 20 شخصاً في وقت سابق.

وأفادت الوزارة أن الـحالات التي تم إخراجها من الحجر الصحي الاحترازي هي لمواطنتين بحرينيتين، إحداهما كانت قادمة من إيران والأخرى كانت مخالطة لإحدى الحالات القائمة، ولاثنتين إحداهما كورية والأخرى صينية.

وأضافت الوزارة أن جميع الحالات الموجودة في مركز الحجر الصحي الاحترازي، تتم متابعتها بصورة مستمرة تحت إشراف طاقم طبي متخصص، وتقديم الرعاية اللازمة لهم للتأكد من سلامتهم، حفاظاً على صحتهم وصحة الجميع.

وأكدت الوزارة حرصها على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مراكز الحجر الصحي الاحترازية، بحسب المعايير الدولية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، ومتابعة تطبيق جميع الإجراءات المتبعة لمكافحة انتشار الفيروس في المملكة بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.