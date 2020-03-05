الدفاعات الجوية السورية تصدّ هجوماً صاروخياً إسرائيلياً

المصدر: د ب أ

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لـ "عدوان إسرائيلي بالصواريخ" على ريف القنيطرة الجنوبي الغربي، وحالت دون وصول أي منها إلى هدفه.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري أنه بعد منتصف ليل الأربعاء/الخميس "رصدت وسائط الدفاع الجوي السوري "حركة طيران حربي إسرائيلي قادم من شمال فلسطين المحتلة باتجاه صيدا، وأطلق من فوق الأجواء اللبنانية عدة صواريخ باتجاه المنطقة الوسطى، وعلى الفور تم التعامل مع الصواريخ المعادية، والتصدي لها بنجاح ومهنية حالت دون وصول أي منها إلى مواقعنا المستهدفة".

ولم يصدر بعد أي تعليق من الجانب الإسرائيلي.