مسؤولة كويتية: لا نية لإجلاء الرعايا الكويتيين من مصر

المصدر: د ب أ

أكدت الوكيلة المساعدة للصحة العامة في الكويت، الدكتورة بثينة المضف، عدم وجود نية لإجلاء الرعايا الكويتيين من مصر بسبب فيروس كورونا المتحور الجديد.

وقالت المضف في مؤتمر صحفي اليوم: "لا نية لوقف الرحلات مع مصر، وأيضا لا توجد نية لإجلاء الرعايا الكويتيين من مصر، ولكن الوزارة تراقب الوضع بشكل عام".

وأضافت أن الوزارة تواصل اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من الانتشار السريع للمرض لجميع الدول وليس مصر فقط، وتطبق ما تراه الدولة، وبحسب تحديد درجة الخطورة.

وأكدت المضف أن وزارة الصحة لم تسجل أي إصابات بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت أمس ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 56 حالة، مؤكدة أن جميع المصابين بحالة مستقرة، وأن متابعة مستمرة تجري لكافة الحالات الخاضعة للحجر.

وكانت المضف أعلنت في وقت سابق أن الحالات العشر المُصابة التي اكتُشفت أمس جرى التعامل معها وفق الاجراءات المتبعة، حيث تم تحويلها الى المستشفى المخصص لعلاج تلك الحالات.

ولفتت إلى انعقاد الاجتماع السادس للوائح الصحية الدولية أمس برئاسة وزير الصحة الكويتي د. باسل الصباح لمتابعة خطة التنسيق والاخلاءالمستقبلية وتوفير وتجهيز المحاجر والخدمات اللازمة، إضافة إلى التنسيق الأمني واللوجستي.