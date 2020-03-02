السفارة المصرية في الكويت تصدر بياناً صحفياً

المصدر: د ب أ

أكد سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، متابعة السفارة المصرية لتطورات فيروس كورونا الجديد ( كوفيد19)، منذ إعلان السلطات الكويتية عن رصد حالات للإصابة به.

وأضاف القوني، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أنه لم يتم رصد أية حالات للإصابة بالفيروس إلى الآن بين المصريين المقيمين بالكويت، كما لم تعلن السلطات الكويتية عن أية حالات اشتباه أو إصابة لمواطنين مصريين دخلوا عبر منافذ الوصول خلال الفترة الماضية.

وأكد استمرار التواصل مع الجانب الكويتي في هذا الشأن، ولا سيما الإجراءات المتعلقة بإجراءات فحص المصريين بمنافذ الوصول وتأشيرات الدخول.

ودعا القوني أبناء الجالية المصرية مجدداً، لاتباع الإرشادات الطبية الوقائية، وتجنب التجمعات والأماكن المزدحمة، والالتزام بالتعليمات الصادرة من جهات الاختصاص في هذا الشأن.