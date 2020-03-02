أول تعليق من مصر بعد إعلان الكويت وقف تأشيرات المصريين

المصدر: البيان الإلكتروني

علقت وزارة القوى العاملة المصرية، على ما نشرته وسائل إعلام كويتية حول إعلان وزارة الداخلية الكويتية، وقف إصدار جميع أنواع التأشيرات للمصريين "حتى إشعار آخر"، ضمن الخطط الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا المستجد".

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، إن الوزارة تحترم قرار السلطات الكويتية، موضحًا أن هذا شأن داخلي ولا علاقة لمصر بالقرار، كون ذلك يأتي في إطار الصالح العام للبلاد هناك حفاظًا على المواطنين والقادمين إليها، مشيرًا إلى أن الحاجزين لتأشيرات الدخول إلى الكويت، سيتم منعهم من الدخول لحين العدول عن القرار.

وشدد سعد الدين - بحسب موقع مصراوي- على أن وزارة القوى العاملة، ستبحث أي شكاوى تأتي من المواطنين المصريين (الحاجزين للتأشيرات أو الحاصلين عليها)، موضحًا أن عددهم ليس كبيرًا: "لأننا لسنا في إجازة صيفية و أي شكاوى تأتي للوزارة سيتم بحثها فورًا والعمل على حلها".

وأفادت صحيفة "القبس" الكويتية، أمس الأحد، بأن وزارة الداخلية الكويتية أوقفت إصدار جميع أنواع التأشيرات للمصريين "حتى إشعار آخر"، ضمن الخطط الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا المستجد".

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية كويتية وصفتها بالمُطلعة قولها: "من لديهم إقامات داخل البلاد (الكويت) من المصريين غير مشمولين بالقرار، ومن حقهم العودة إلى البلاد".

وأشارت إلى أن القرار يشمل وقف إصدار الزيارات بأنواعها سواء كانت عائلية أو سياحية أو تجارية أو حكومية، ووقف سمات الالتحاق بعائل، إضافة إلى وقف "تأشيرات العمل".

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