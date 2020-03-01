الكويت توقف جميع أنواع التأشيرات للمصريين

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت صحيفة القبس الكويتية إن وزارة الداخلية الكويتية أوقفت اليوم الأحد، إصدار جميع أنواع التأشيرات لأبناء الجالية المصرية، حتى إشعار آخر.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني. قوله إن هذا الإجراد يأتي ضمن الخطط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وآوضح المصدر الأمني أن من لديهم إقامات داخل البلاد من المصريين غير مشمولين بالقرار، ومن حقهم العودة إلى البلاد.

وأكد المصدر أن القرار يشمل وقف إصدار الزيارات بأنواعها سواء أكانت عائلية أو سياحية أو تجارية أو حكومية، وكذلك وقف سمات الالتحاق بعائل، إضافة إلى وقف سمات الدخول «فيز العمل».

وأشار المصدر الى أن عدد الدول المشمولة بالقرار ارتفع إلى 8 دول، وهي مصر وإيران والعراق والصين وهونغ كونغ وكوريا وتايلاند وإيطاليا.