الأونروا تقفل مدارسها ومؤسساتها التربوية في لبنان بسبب كورونا

المصدر: واس

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) في بيروت ، عن إقفال جميع المدارس والمؤسسات التربوية التابعة لها في لبنان كإجراء احترازي لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأكد مكتب وكالة (الأونروا) في بيان اليوم ، إقفال المدارس وحضانات الأطفال وجميع المؤسسات التربوية داخل وخارج المخيمات الفلسطينية في لبنان ، ابتداء من اليوم السبت 29 فبراير وحتى 9 الإثنين مارس القادم كأجراء وقائي من انتشار فيروس كورونا.

وكانت (الأونروا) أنشأت خلال الأيام القليلة الماضية غرفة طوارئ وشرعت بحملات توعية داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان لمواجهة فيروس كورونا.