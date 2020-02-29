البحرين تدعو العائدين من إيران لعدم التجمع وقاية من كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، أنه تم حصر أسماء كافة العائدين من إيران، خلال شهر فبراير 2020 وتحديد أماكن تواجدهم، حيث يبلغ عددهم 2292 شخصا، عادوا إلى البحرين قبل أن تعلن إيران تفشي الفيروس فيها.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية " بنا " إنه قد تجاوب منهم 310 مواطنين مع دعوة الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وقاموا بتسجيل أنفسهم لجدولة مواعيد الفحص الطبي، عبر الاتصال على الخط الساخن 444

وشددت الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل شخص عاد من إيران خلال الفترة المذكورة ولم يقم بالاتصال وعمل الفحوصات المطلوبة، خاصة وأن مكافحة انتشار هذا المرض، مسؤولية فردية ومجتمعية، يجب النهوض بها وبجدية كاملة

وأضافت الوزراة أن الإجراءات المطلوبة من الأشخاص العائدين من إيران، خلال شهر فبراير الجاري، تشمل الاتصال بأسرع وقت ممكن على الخط الساخن 444 لتسجيل موعد للفحص الطبي المطلوب. وإذا أثبتت نتائج الفحوصات، أن الشخص غير مصاب، فسيعود مباشرة إلى منزله، على أن يستكمل بنفسه وفي غرفة منفصلة، مدة الحجر المطلوبة.

كما أشارت الوزارة في هذا السياق إلى منح إجازة طبية مدفوعة الأجر لمدة أسبوعين لكل شخص، يحضر لإجراء الفحص اللازم .

وفي سياق متصل، أهابت وزارة الداخلية البحرينية، بكل من يعنيهم الأمر، عدم القيام بأي تجمعات عامة خلال أسبوعين.