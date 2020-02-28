الإمارات: نقف إلى جانب الشعب الليبي في مواجهة الإرهاب

المصدر: أبوظبي - وام

أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن شعب الإمارات يقف إلى جانب الشعب الليبي في مواجهة الإرهاب والتطرّف ورفض التدخلات الأجنبية الخارجية التي تستهدف تقويض الوحدة الوطنية للدولة الليبية وزعزعة أمنها واستقرارها.

جاء ذلك خلال استقبال معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس في أبوظبي، رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، والوفد المرافق، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات البرلمانية، وتفعيل التنسيق والتشاور الثنائي، لا سيما في القضايا ذات الاهتمام المشترك، والأولوية في تحقيق الأمن والاستقرار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، في ظل ما تشهده دول المنطقة من تدخلات أجنبية خارجية تستهدف تقويض الوحدة الوطنية للدول.

وشدّد معاليه على أن دولة الإمارات، كما هو نهجها في دعم الأشقاء، لن تدخر جهداً لدعم ليبيا في إيجاد حل لأزمتها، وتحرص على وحدة أراضيها، مشيراً إلى أن دولة الإمارات منذ تأسيسها تحرص على حل جميع القضايا والمشكلات من خلال الحلول الدبلوماسية والسلمية.

صقر غباش: الإمارات تقف إلى جوار الشعب الليبي في مواجهة الإرهاب والتدخلات