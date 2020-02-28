صقر غباش: الإمارات تقف إلى جوار الشعب الليبي في مواجهة الإرهاب والتدخلات

المصدر: أبوظبي - وام

أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن شعب الإمارات يقف إلى جانب الشعب الليبي، في مواجهة الإرهاب والتطرّف ورفض التدخلات الأجنبية الخارجية، التي تستهدف تقويض الوحدة الوطنية للدولة الليبية وزعزعة أمنها واستقرارها.

جاء ذلك خلال استقبال معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي في المقر المجلس في أبوظبي، رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، والوفد المرافق، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات البرلمانية، وتفعيل التنسيق والتشاور الثنائي، لاسيما في القضايا ذات الاهتمام المشترك، والأولوية في تحقيق الأمن والاستقرار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، في ظل ما تشهده دول المنطقة من تدخلات أجنبية خارجية تستهدف تقويض الوحدة الوطنية للدول.

ورحّب معالي صقر غباش برئيس مجلس النواب الليبي في الزيارة التي تهدف لتبادل الرأي حيال العديد من القضايا ذات الأولوية، وتطوير آليات التنسيق خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية، بما يجسّد رؤية دولة الإمارات ونهجها وحرصها على تعزيز الأمن والسلم لدى دول وشعوب المنطقة والعالم.

دعم أشقاء

وشدّد معاليه على أن دولة الإمارات العربية المتحدة، وكما هو نهجها في دعم الأشقاء، لن تدخر جهداً لدعم ليبيا في إيجاد حل للازمة الليبية، وتحرص على وحدة الأراضي الليبية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات منذ تأسيسها تحرص على حل جميع القضايا والمشكلات من خلال الحلول الدبلوماسية والسلمية، مؤكداً أهمية الدور الذي تضطلع به البرلمانات في العمل إلى جانب الحكومات والمنظمات الدولية المعنية، لاتخاذ موقف حازم يعمل على وحدة الصف في التصدي لهذه الظواهر التي أصبحت تستهدف مختلف الدول والمجتمعات والشعوب.

تثمين مواقف

بدوره، أعرب رئيس مجلس النواب الليبي عن تقديره وشكره لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً على مواقفها الداعمة لوحدة ليبيا أرضاً وشعباً، مؤكداً أهمية هذه الزيارة في تعزيز مختلف أوجه التعاون بما يحقّق الأمن والاستقرار، مثمناً الدبلوماسية البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في وقوفها إلى جانب القضايا العربية العادلة. واستعرض عقيلة صالح طبيعة الأحداث في ليبيا وما تقوم به الميليشيات المسلحة الإرهابية، وتطلعات الشعب الليبي في سرعة التوصل إلى حلول سلمية تحافظ على وحدة ليبيا. حضر اللقاء أعضاء المجلس علي راشد النعيمي وكل من: ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس، وسعيد راشد العابدي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري، وعبيد خلفان الغول السلامي، وسمية عبدالله السويدي وعذراء حسن بن ركاض آل علي، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي.