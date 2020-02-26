الكويت تجلي مواطنيها من إيطاليا

المصدر: البيان الإلكتروني

في ظل انتشار فيروس كورونا في إيطاليا أعلنت الخطوط الجوية الكويتية بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة الصحة والجهات المعنية في دولة الكويت، فإنها ستقوم بتشغيل رحلة خاصة واحدة إلى مدينة ميلانو في إيطاليا لإجلاء المواطنين الكويتيين.

وبحسب صحيفة القبس الكويتية فقد حددت الخطوط موعد مغادرتها لميلانو يوم غدٍ الخميس الساعة ٢:٢٥ مساء بتوقيت ميلانو ووصولها إلى مطار الكويت الدولي الساعة ١٠:١٥ مساء.

وناشدت الخطوط الجوية الكويتية المواطنين الكويتيين المتواجدين بميلانو التواصل مع السفارة الكويتية في إيطاليا والقنصلية الكويتية في ميلانو بهذا الخصوص.