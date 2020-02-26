الكويت تغلق 19 صيدلية لم تلتزم بأسعار بيع الكمامات الطبية

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية إغلاق 14 صيدلية جديدة لم تلتزم بالقرار الوزاري الخاص بتحديد أسعار بيع الكمامات الطبية ليرتفع بذلك عدد الصيدليات التي تم إغلاقها للأسباب ذاتها إلى 19 صيدلية حتى الآن.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم الاربعاء إن الفرق التفتيشية التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك قامت بالكشف على 187 صيدلية وعملت 20 محضر ضبط لصيدليات ومحلات مخالفة.

وأضافت أن إغلاق تلك الصيدليات جاء لكونها تبيع بعض المستلزمات الطبية بأسعار مصطنعة وعدم التزامها بقرارات الوزارة مستغلة الظروف الراهنة مع الاحترازات الحكومية للوقاية من فيروس كورونا المتحور الجديد.

وأشارت الى أن الإغلاق نفذ بتعليمات من وزير التجارة والصناعة خالد الروضان بعد مخالفة الصيدليات لقوانين عدة من ضمنها مخالفة قرار تحديد أسعار الكمامات الطبية.

وأكدت أنها "لن تتوانى عن إغلاق أي صيدلية أو محل لبيع المستلزمات الطبية أو استغلال الظروف وهي مستمرة في الجولات التفتيشية في كل الأوقات".

وكانت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أعلنت أمس الثلاثاء إغلاق خمس صيدليات لعدم التزامها بالقرار الوزاري بشأن تحديد أسعار بيع الكمامات الطبية.

يذكر أن الوزير الروضان كان قد أصدر قرارا وزاريا بناء على كتاب من وزارة الصحة الكويتية بشأن تحديد أسعار بيع الكمامات الطبية حيث تتراوح أسعارها ما بين 100 فلس و 320ر1 دينار كويتي.

كانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت صباح اليوم عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 12 حالة.